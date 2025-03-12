曾派0班學校不可再以私小復活　下學年起須私營該屆6學年

近年均有小學因收生不足而被教育局「派0班」(不獲資助開辦小一)，部分學校選擇以私營方式開辦一年小一度過，翌年再復辦資助小一。教育局今日(12日)向全港小學發通告，公布「小學規劃未來路向優化方案」，將於2025/26學年生效，其中曾獲批開辦私營小一班級的學校，如在其後緊接的6個學年第二次未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級，則不可再次申請以私營方式開辦小一班級的方案；另外，獲批以私營方式開辦小一的資助小學，須以私營方式營運該屆別6個學年，直至該屆別的學生完成整個6年的小學課程。而「合併」和「停辦全部或部分級別」方案的申請資格亦將擴大至全港所有資助小學。

根據政府統計處在2023年8月發表的香港人口推算，包括考慮各項輸入人才計劃及措施對未來人口所帶來的影響，教育局預計2025至2031年在香港居住的六歲小一適齡人口將會由48,600名降至37,500名。教育局副秘書長李碧茜指學齡人口結構性下降已是不爭的事實，教育局、學校必須實事求是，以學生福祉為最優先考慮，並以「軟著陸」為目標，早作部署，應對學位供求變化的挑戰，持續提升教育效能。

李碧茜續指，學校的整體學生人數太少，會影響教學多元化和學生的群育發展，不利於為學生創設多元選擇及不同發展的機會，因此在學齡人口呈現結構性下降的情況下，辦學團體和學校必須及早作出務實安排，時刻以學生的福祉為大前提，因應區情和校情籌劃及訂定最適合學校長遠發展的方向，向家長、社會和教育局展現擔當。