流感季節高峰或近尾聲　本周首4日錄16宗流感重症　患者全部病逝

流感活躍程度持續下跌，高峰期或近尾聲！衞生防護中心日前公布，本港流感活躍程度於上周（2日至8日）期間進一步下降，實驗室收集9,462個呼吸道樣本中，有347個帶有甲或乙型流感，約佔整體3.67%，低於前一周5.53%，亦低於基線水平的4.94%。不過由上周至本周首4日，本港仍有24宗學院或院舍流感爆發個案，共110人受影響。而本周首4日就已錄得16宗流感重症，16名患者全部病逝。

防護中心於上周接獲定點普通科門診呈報的流感樣病例，平均每千宗有6.2宗，低於前一周7.2宗。不過定點私家醫生診生呈報的流感個案，每千宗約有44.3宗，高於前一周的37.9宗。學校及院舍爆發個案方面，上周錄得11宗，共有47日受影響，低於前一周的18宗個案、影響96人。

中心指出，以每一萬人口計，本港整體公立醫院上周的流感入院率為0.2，低於前一周的0.33，亦低於基線水平的0.27，屬於低強度水平。不過，上周仍有32宗成人流感重症個案，其中有21名患者不幸病逝。32名患者中，約有22人未有接種新一期流感疫苗。而本周首4日（9日至12日）亦已錄得16宗流感重症，16人全部病逝。另外，上周亦錄得一名已接種疫苗的8歲男童染上乙型流感併發心肌炎的重症個案。

中心實驗室收集的帶流感病毒樣本中，有73%為甲型（H1）流感、5%為甲型（H3）流感，亦有23%為乙型流感。