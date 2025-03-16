出售翻新衞生巾　紙底褲無消毒　多廠受查

內地官方電視台維護消費者權益的公益性節目「315晚會」，上周六（15日）曝光山東省濟寧市梁山縣一家企業銷售劣質衞生巾、嬰兒紙尿片的問題。報道播出後，濟寧市委、市政府立即成立聯合調查組，依法查封涉事企業，並控制企業負責人。

報道指出，梁山縣希希紙製品有限公司以每噸260至1,400元人民幣（約280至1,500港元）的價格，從正規企業收購本應銷毀的不合格衞生巾和紙尿片，從中挑出形狀完整且沒明顯污漬和破損的「二等品」。剩下無法再挑選利用的部分，則被生產成回收料，再流入一次性衞生用品的生產企業。按照行業規範，正規的一次性衞生用品廠家對生產線上淘汰的殘次品、下腳料等生產垃圾，要切碎處理。希希紙製品廠負責人劉總回應稱，他能做成這種生意，關鍵在於打通了企業內部的關係。

事件曝光後，濟寧市聯合調查組當晚通報，正在深入核查相關情況。山東省工作組已趕赴現場，指導調查處置工作。濟寧市則在全市聯合開展衞生巾、嬰兒紙尿片生產經營專項整治行動，全面排查隱患，嚴厲打擊違法行為，確保產品質量安全。

節目同日曝光一次性內褲（紙底褲）的生產問題。在河南省商丘市，有代工廠為控制成本，在生產過程中聲稱產品經過環氧乙烷（EO）滅菌處理、抑菌率高達99%，實際上未進行殺菌消毒。產品包裝標註材質為「純棉」，實際用料為滌綸。此外，工廠生產環境惡劣，工人徒手製作產品，原材料與垃圾隨意堆放，甚至使用刺鼻的強力速乾去污劑掩蓋內褲上的污漬。事件經報道後，商丘市市監、衞健等部門成立聯合工作組，到場查封涉事企業，對所有成品、半成品及原材料等作現場封存，下一步將依法依規嚴肅查處。至於被曝產品涉及的多個品牌，亦下架了各自的產品。