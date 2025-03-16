「啟德飛步跑」開跑3200人參加　跑手指天氣涼快有利發揮

啟德體育園首個跑步賽「啟德飛步跑」今早(16日)舉行，約有3,200名跑手參加，其中兩組5公里賽事於早上7時半開跑。有跑手表示，今日天氣涼快，有利發揮，但路線雙向跑，導致跑道較窄，初時人群未分散時會「塞車」，建議往後擴闊賽道。

「啟德飛步跑」分為3公里及5公里路線，由啟德青年運動場作起點及終點。賽事分為不同組別，包括「3公里公開青少年組別」、「5公里精英組別」 、「5公里九龍東中學學界盃組別」 、「5公里企業組」等。參加者沿途可觀賞啟德主場館、北斗園、美食海灣等。

啟德體育園總監鄧竟成表示，路線是大會精心設計，可以途經體育園重要設施。他說，園方鼓勵市民跑步，歡迎登記成為會員並預約時段，而且園內有不少公眾地方，市民可以自行選擇快跑或慢跑路線，「早幾天遇到有跑手從啟德郵輪碼頭跑來」。

「啟德飛步跑」由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦，比賽吸引逾20個本港知名跑會共派出超過200位精英代表參加，比賽吸引逾20個本港知名跑會共派出超過200位精英代表參加，包括資深跑手文少杰創辦的「Running Man Athletics Club」、TransLantau 100公里 2024冠軍、外號「怪獸」的曾福祥創辦的「Hill and Heal」、著名長跑運動員陳家豪和姚潔貞創辦的「樂家跑會」南華田徑隊以及必達體育會等。參與跑手事前均認真備戰，全力以赴。