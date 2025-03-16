198人民幣買永久會員？　DeepSeek仿冒網站急增

內地人工智能大模型DeepSeek爆紅，面世兩個月內仿冒它的釣魚網站已激增至近3,000個。DeepSeek官方此前已多次聲明，所有功能完全免費，任何收費項目均為詐騙。

內媒上周六（15日）報道，據網頁追蹤報告發現，從去年12月1日至上月3日，全球共出現了2,650個仿冒DeepSeek的網站，且數量快速增加。這些網站通過相似域名、介面設計誘導用戶點擊，進而傳播惡意軟件、竊取個人資訊或騙取訂閱費用。有消費者近日在應用商店下載形似DeepSeek的應用程式，並以198元（人民幣，下同，約214港元）購買了「永久會員」，才發現下載的應用程式名為「DreamDesk」。

另有人誤信所謂「本地部署」（即將應用程式安裝於用戶本地設備），支付49元（約53港元）後下載到假安裝包。有技術專家提醒，本地部署DeepSeek有電腦硬件和電腦知識的雙重門檻，普通用戶根本沒有必要進行本地部署。法律人士指出，打着DeepSeek幌子「收割」消費者的諸多行為或已違反多個法律規定，消費者一定要提高警惕。