天瑞邨吊船工人遇狂風半空飄蕩　工權會促房署檢討工作指引

昨天(15日)下午突然刮起狂風暴雨期間，天水圍一名工人在天瑞邨平台作業期間，受惡劣天氣影響被困吊船高呼救命，吊船凌空搖晃命懸一線，最終由消防員救出。工權會指要求房署及相關公司檢討現時工作指引，包括改善與吊船操作員的溝通，確保重要天氣資訊可有效傳達到操作員。

工業傷亡權益會在社交平台指，一名工人在狂風暴雨中被困於高懸半空的吊船上，船身隨風不停搖晃，更多次猛烈撞擊牆身，情況極為兇險，要求房屋署和負責此工序的相關公司檢討現時的工作指引，包括改善和操作員的溝通，確保重要天氣資訊可有效傳達到操作員。同時也應讓操作員在得悉惡劣天氣將至時能自行執行安全程序，停止原有工作，以保障自己和他人安全。

工權會指事故反映此項工程的管理並不妥當，包括忽視吊船工作人員的安全。翻查記錄，天文台於昨午1時多已多次發出惡劣天氣警告，而據知此吊船事故大概在3時多發生。從時序上看，即是在可預見惡劣天氣將降臨時，並未停止吊船相關工作，未有將吊船放置在地面合適位置。此舉無疑會危及吊船工人和附近居民的安危。

工權會指根據《工廠及工業經營（吊船）規例》，吊船的擁有人須確保其吊船不得在相當可能危害其吊船的穩定性或相當可能對其吊船上所載的人造成危險的天氣情況下使用。所以，如管理者在已得知惡劣天氣將至的情況下，是絕不能容讓人員繼續操作吊船。