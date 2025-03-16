啟德綠色運輸系統改走線增車站　運輸局稱比傳統重鐵省近4成成本

早前運輸及物流局將啟德智慧綠色集體運輸系統的文件提交到區議會討論。運輸及物流局局長表示，該系統採用中運量、高架天橋的輕軌設計，與傳統的重鐵相比成本可節省近4成。

運輸及物流局局長陳美寳今日(16日)接受電台節目表示，該系統將採用中運量、高架天橋的輕軌設計，連接啟德郵輪碼頭、啟德體育園及啟德港鐵站等六個主要站點，而承景街站亦同時設有該鐵路系統的車廠。她亦表示，系統將利用新型輕軌技術，並可因應不同時段的乘客數量，調節車卡數量或出行次數，另外與傳統的重鐵相比可節省近4成成本，可為市民及旅客提供更靈活、更具成本效益的交通服務。

她又指，當局目標在今年下半年進行招標，爭取明年對標書進行研究分析後，盡快將標書審批發出，令工程盡快上馬。至於東九龍綠色智慧集體運輸系統，她表示，該系統也採用輕軌鐵路，在山坡地帶穿插具一定靈活性及彈性，她又提到當局近期收到30份相關意見書，同樣目標在明年加快進行招標工作。

而對於日前的士車隊進行啟動禮，5支車隊將於本月底陸續投入服務，有市民關心收費問題，她表示，若市民於街上截車會按錶收費，而車隊的士則可額外訂立預約費，或按乘客行程協定包車費用，但需司機及乘客雙方協定。

至於網約車平台的規管問題，她指，或可研究利用規管出租車平台的法規，對網約車平台進行規管，以及對法例中現時的類別進行複檢，令點對點服務或部分特別出行服務更加全面。