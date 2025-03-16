跨部門打擊商場及公屋清潔黑工　拘4工頭及12非法勞工

執法部門聯同入境事務處人員，根據情報分析得悉有人在屋苑及商用場所僱用黑工作清潔工作，遂於今日(16日)清晨展開聯合行動執法，派出兩部門共80名人員突擊搜查將軍澳及大埔區內多個場所，並在不同屋苑、商場的清潔工作地點，包括清潔站、垃圾站及員工休息室等，拘捕一共12男4女(27至66歲)。

被捕人包括12名非法勞工，他們分別為7名持「行街紙」留港的非華裔人士、3名非法入境的非華裔人士、1名持護照以遊客身份入境的非華裔人士及一名持雙程證的內地人，當中非華裔人士以越南籍為主，部分人的免遣反聲請已被拒。而另外4名被捕人則為本地工頭，他們透過舊員工介紹等途徑招聘被捕非法勞工，並以日薪300至500港元安排他們在不同公共屋邨或屋苑商場工作。

行動中，人員亦檢取一批證物，包括偽造的身份證、身份證副本、工作制服、工作紀錄文件及清潔用具等。執法部門指，被捕男女已被扣查，將會繼續追查案件，並向聘請有關黑工的公司作出跟進調查，不排除有更多人被捕，同時提醒僱主在聘用僱員時，需謹慎核實對方為可合法受聘人士，除了檢查證件外，亦應作出合適查問。