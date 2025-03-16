中國擬建第6個南極科考站　西方質疑雙重用途

新西蘭媒體日前報道，中國計劃在南極建立新的科考基地，是中國在南極洲面向新西蘭一方的第2個基地，同時也是中國的第6個南極科考站。

根據中國發送給包括新西蘭在內的《南極條約》締約方的環境影響評估報告，新基地的選址位於南極瑪麗伯德地的考克斯角，設施包括一座900平方米的主樓和一個500平方米的科研中心，可容納25名研究人員及支持人員，中方希望該基地能在2027年投入使用。報道指，《南極條約》允許各國在南極建立科研設施，但宣稱「近年來人們愈來愈擔憂這些設施可能具有軍事和科研的雙重用途」。該媒體引述美國國防部2022年發表的報告稱，一些雙重用途的技術既可用於科學研究，也可用於軍事，很可能成為中國南極戰略的一部分。

對於中國將建南極新基地的傳聞，新西蘭副總理兼外長彼得斯的發言人表示，新西蘭政府已收到中國發送的環境影響草案，正在仔細評估，將考慮如何向《南極條約》各締約國提供反饋意見。根據《南極條約》，新西蘭政府有權對中國的提案提出反饋意見，但無權阻止其實施。中國駐澳洲大使肖千本月初向澳媒表示，中國在南極的行動完全出於科學目的，中方願意分享技術、資訊並進行聯合合作。