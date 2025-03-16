近千學生獲頒獎學金　任領隊30年失業　男子轉行照顧殘疾童

為鼓勵年輕人和較年長在職人士各遂其志，尤德爵士紀念基金獎學金向近千人頒授獎學金及獎項，基金在24／25學年共撥出294萬港元。有任職領隊近30年人士獲「在職人士自我增值獎」，他因疫情失去工作，需另覓出路，遂報讀再培訓課程，畢業後獲特殊學校聘用，負責照顧殘疾學童的起居飲食，冀未來幫助更多小朋友。

陳國輝自中學畢業後便投身旅遊業任職領隊近30年，無奈因疫情失去工作，需另覓出路。他希望以助人為業，遂報讀再培訓課程，畢業後獲特殊學校聘用，負責照顧殘疾學童的起居飲食。他憑藉熱誠和愛心，入職後僅4個月便獲晉升，其後再持續進修，期望將來能夠多善用科技，加強與服務對象的互動，協助提升殘疾兒童的生活質素。

另一位得獎者潘煜培年少時曾誤入歧途，因而入獄經歷鐵窗生涯，受社工循循善誘後，萌生重過新生決心。他於服刑期間增值自己，修讀課程，從中發掘自己對工藝的興趣，亦掌握了閱讀施工圖則及基礎技術。重投社會後，他在社工的轉介下獲一間建築公司聘任為平水學徒，現時負責指導新入職員工，為公司培育新血。他亦在公餘時間積極參與由更生人士組成的義工隊，以過來人身份分享經歷，助青年建立正面人生觀。

尤德爵士紀念基金自成立至今，各項獎勵計劃已為約31,500名香港學生提供獎助。獎學金及研究生獎學金得獎者中，超過2,890人已完成課程，並於本港不同界別服務，為社會的繁榮和發展作出貢獻。