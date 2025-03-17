計劃初推遇阻力　看護「被綁」終支持　工作量不升反跌締雙贏

安老院舍「自立支援」雖然好處多多，但實際推動亦面對阻力及風險。業界提到，過去長者「十個跌親就有兩個骨折」，亦有可能「一跌就走」，令家屬擔心安全而要求維持約束模式。參與的院舍負責人亦說，新模式要求護理員做多一些，初時員工都有點抗拒，經過「洗腦式」介紹目的、做法等，以及邀請職員體驗被綁後，成功說服護理員們支持。他又說，新模式令長者能自立，現在看護的工作量不升反跌。

銀創基金會主席陳靜如表示，針對長者的適度約束是無可厚非，尤其是剛由醫院出來、長期臥床的長者，他們的四肢活動能力已大不如前，亦不了解自己身體狀況。若他們在沒有束縛下貿然亂站立，隨時會跌倒，又說按其經驗，每10名長者跌倒，便有兩人骨折。她又說，曾經有長者在步行時「差錯腳」跌倒，不幸撞頭而致命。因此有部分家屬會較抗拒「自立支援」，尤其若長者之前曾仆倒。

頤和園護老中心（九龍）院長魏振青則指，最初在3年前向員工介紹「自立支援」的模式時，亦面對阻力，員工反映擔心工作量增加等，因此當時未有大規模推行。期間院舍管理層不斷介紹新模式旨在令長者活得更好；現有工作方式毋須大改，只是多花些時間陪伴長者步行等，以緩解員工憂慮。管理層亦邀請員工體驗「被綁」，令他們理解長者受約束的感受，從而成功說服員工。

魏提到正式推行一年後，員工見證長者們能夠自立，均得到成功感，又說愈來愈多長者參與下，看護反而毋須再花大量時間替他們換尿片等，長者撳鐘召喚看護的次數亦減少，形容推行自立支援只是「起頭難」。他又說，大多數家屬參與「自立支援」分享活動後都會理解措施，甚至即時查詢，期望更多的了解能換取更多的支持。