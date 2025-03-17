長者患柏金遜臥床包尿片　訓練後再嘗舞動身軀　尋回生活意義

「希望快啲好番，可以再去跳舞！」77歲的林國強早前因肺病而需入院留醫，並發現患柏金遜症，期間一直臥床，亦要長時間綁約束帶。日常生活要依賴別人下，令本身樂觀他亦活得很不開心。去年他轉到推行「自立支援」的院舍入住後，熱愛跳社交舞的林伯獲安排參與康復訓練，至今已能夠撐着助行架緩緩步行，更曾嘗到舞動身軀。他笑言，自參與支援後，開始找回生活的意義，不再感到無所事事，目標「好番跳十隻舞！」

搓瑜伽球、拉壓力繩、踏單車，這些都是林伯日常會做的訓練，令他的四肢更靈活有力。上述訓練對一般人而言，好像很容易，但林伯要做到，需經重重考驗。林伯初從醫院轉來安老院時需坐輪椅，並因腰骨不直要用安全帶繫緊腰間。而患柏金遜症、臥床多個月下，他變得身體虛弱、肌肉無力，亦出現長久臥床後遺症之一的「壓瘡」，幾乎失去自理能力。

林伯回想起昔日情景，口雖說「天意來的，無得抗拒」，卻面露不快，透露當時每日只能玩手機打麻雀消磨時間，日常需包尿片，出入亦要坐輪椅，亦大呻「幾不方便，不想靠人」。

院舍人員看中林伯有復康的意願，隨即安排他接受專業評估及復康訓練，每隔兩、三日便進行一次，例如有物理治療師教用助行架，以及如廁訓練。日子有功下，林伯已毋須坐輪椅及用約束帶，更能借助助行架步行，逐漸恢復自信心。林伯笑言，現在「有番啲寄託」，平日有空便會訓練自行走路，期望快點重拾跳舞的樂趣；他又說家人見證其轉變，亦感到開心，反而勸他「你唔好咁心急」。