網上砌機陷阱多　部分商戶未顯示零件庫存

消委會選取10間有提供俗稱「砌機」的網上自行組裝電腦的商戶作市場調查，結果發現所有商戶均能在專屬砌機頁面，提供足夠的零件資訊，但在使用網頁的體驗及方便程度各有差異，有改善空間，例如僅個別商戶會額外標示硬件的關鍵規格與兼容性資訊；部分商戶則未清晰顯示零件的庫存量，並容許消費者將缺貨產品加入訂單，拖慢砌機流程，更有機會令消費者失預算。

消委會市場調查亦了解零件選購與組裝、送貨、退貨等安排，其中實試員將多組共有7類涉及電腦零件兼容性問題的自選電腦配置，查詢10間商戶，結果有5間商戶未能指出所有兼容問題，有一至兩個遺漏。但亦有兩間指主動指出配置的「樽頸」問題，並按預算重整零件清單，客戶服務表現出色。

該會又發現，「法奧」、「香港終端」雖有在個別產品欄目加上「缺貨」字樣，但仍有部分缺貨產品未有標示，即使在其他頁面亦未有提供相關的完整資訊。法奧解釋，「缺貨」字樣僅代表該產品代理商亦無存貨，非反映公司的庫存狀況。

另外，10間商戶均可代為將零件組成一部能即插即用的電腦主機，大部分收費由80港元至350港元不等，相差逾3倍。但當中一半商戶未能容許或不保證送貨上門時可供即場測試電腦，消費者如果遇上產品問題，需另行聯絡客服人員再作跟進，較為不便。而大部分商戶稱會為產品在運送途中損壞而負責，僅「珍寶電腦」則表明不會承擔任何損失或損害，建議對送貨安排有顧慮的消費者自行投保，「環球電腦」則要求消費者聯絡商戶再作處理。

消委會整合出4大砌機建議，包括消費者應確認零件是否互相兼容，調整配置保表現；如網頁無顯示零件庫存，消費者應直接向商戶下單前宜先查詢；比對代理商名單認清水貨行貨知所選擇，以及錄影收貨開箱過程即場試機，留神零件損壞保障。