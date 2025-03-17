取消對沖工會稱「早炒無著數」　劃線後可用強積金抵消遣散費

有報道指，有僱主於今年5月1日取消對沖轉制日前解僱員工，以為可以節省開支。工會今日(17日)指，今年5月1日起正式落實取消強積金「對沖」安排而不設追溯期，相信長遠能夠解決對沖的問題，最低工資對於勞工界有保障打工仔的作用，取消對沖同樣能保障打工仔退休權益，確保僱員關係穩定，因為現時對沖的情況「老闆輕易炒人都唔哂點補」，近日有僱主對於取消對沖安排可能深存誤解，以為5月1日前解僱並用遣散費或代通知金「最着數」，其後再招聘。

工會呼籲僱主不需要擔心，現時各種法例和配套是支持繼續留著僱員，坦言「唔需要做果啲(解僱)動作」，所謂損人不行己，僱主亦都是計錯數，他舉例有一個員工工作了5年，年資是1.8萬港元，若僱主於5月1日前解僱該名員工，僱主要給僱員遣散費大約6萬港元，在對沖機制下，僱主要補僱員6千港元，但在取消對冲機制不設追溯期安排下，僱主「唔係做傻事」，繼續僱用該名員工，在未來可用強積金以作處理或抵銷5月1日前的遣散費，故早解僱「係無着數」。

工會又稱無論今日解僱員工或5年後解僱員工，在轉制日、即5月1日前，其年資仍然是需要面對對沖，所以不存在何時解僱員工，會令到5月1日前要對沖的事實有任何改變。勞工處範例說明由於有轉制日，以往計算遣散費和長服金，均用最後一個人工計算所有年資，在5月1日轉制前的年資，都是用5月1日當日的人工計算，故5月1日前無論人工、年資已被凍結，不會有任何轉變，而5月1日後所累積年資才用最後一日計算，所以整個安排是公道，對政府補貼是用得其所，政府推出約332億港元的資助計劃，資助將以50萬港元為界限，相信都足以協助大部分中小企僱主。