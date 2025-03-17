金鐘海富麥當勞成全球第二忙分店　暫別顧客翻新　4月中重開

相信不少港人對金鐘海富麥當勞也十分熟悉，其實該店曾打破不少紀錄，更是全球第二繁忙的麥當勞。香港麥當勞宣布，金鐘海富中心旗艦店由上周六（15日）起暫別顧客，並展開全面翻新工程，於今年4月中以全新形象強勢回歸。

金鐘海富麥當勞自2006年開業以來，刷新了無數輝煌紀錄。當年甫開業即成為全港首間提供免費無線上網服務的麥當勞餐廳；2015年再下一城，革新成為香港首間推行「Experience of the Future」概念的餐廳，引入自助點餐機、電子餐牌、自助冷熱水站及免接觸式洗手機等,帶領數碼化餐飲體驗潮流。

金鐘海富麥當勞的營運成果屬全球數一數二，只僅次於英國倫敦利物浦街站(Liverpool Street Station)分店，繁忙時段每小時更獲逾1,000位顧客惠顧，躋身成為全球第二最繁忙麥當勞餐廳之列；過往10年更服務超過2,400萬位顧客，賣出400萬包薯條、750萬件麥樂雞及230萬杯咖啡。而全球首50間全球最繁忙的麥當勞餐廳中，香港麥當勞佔21間，更囊括頭5名中的4席，足見香港麥當勞品牌半世紀以來在社區以至全球深遠的影響力。

為慶祝香港麥當勞50週年，香港麥當勞宣布，曾創下無數輝煌紀錄的金鐘海富中心旗艦店於3月15日暫別顧客，並展開全面翻新工程，於今年4月中以全新形象強勢回歸，為顧客帶來更創新的體驗。而為紀念暫別，金鐘海富麥當勞上周三（12日）舉辦歡送派對，邀請了餐廳全體員工及其家人參與，亦有邀請歌手現身演唱，又與員工交流拍照，以答謝員工多年來的支持。