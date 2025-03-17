調查指本港1.3萬人從事外賣及送貨　逾三分一月入少於5千元

約12900人在統計前12個月內，曾從事食物及貨物送遞數碼平台工作者。

外賣平台「戶戶送」撤出香港，200名員工遭遣散，會提供高於法定的遣散賠償。政府統計處今日（17日）出版《主題性住戶統計調查第81號報告書》，現職的僱傭福利及食物和貨物送遞數碼平台工作者的特徵與工作情況。結果顯示，約12,900人在統計前12個月內，曾從事食物及貨物送遞數碼平台工作者，37%工作者平均每月收入達1.5萬港元或以上，有三分之一平均每月賺取少於5,000港元。

統計處數據顯示，約半數曾在統計前12個月內從事食物和貨物送遞數碼平台工作者為15至39歲，28%工作者每個星期工作少於25小時，約25%每周工作多於44小時。按工作模式分析，平台工作者最常擔任的首兩個崗位為29.1%單車手及26.5%「步兵」。

至於有關僱傭福利的調查，結果顯示，非政府機構僱員的男女比例相若，87.5%受訪者在現職有簽訂書面僱傭合約。約48%現職享有較《僱傭條例》所規定更優厚的僱傭福利，當中39.3%以享有額外的「有薪年假」最普遍，其次20.6%為連續放取少於4天病假也可享有疾病津貼，及14%全薪或額外的病假津貼。此外約57%受訪者享有法例規定以外的僱傭福利項目，較常見的項目依次為醫療福利、婚姻假、恩恤假及生日假。