賴清德玉山論壇倡強化非紅供應鏈　丹麥前首相公開疑美

由台灣發起的亞洲區域對話平台玉山論壇周一至周二（17至18日）舉行，台灣地區領導人賴清德表示，台灣產業將「東拓」布局全球，強化「非紅供應鏈」。日本國會跨黨派友台團體日華議員懇談會會長古屋圭司承諾，共同牽制大陸，確保台海和平。丹麥前首相拉斯穆森在演說中公開疑美，美國在台協會（AIT）處長谷立言重申，美國持續支持台灣自我防衞。

台外事部門與台灣亞洲交流基金會在台北萬豪酒店舉行第8屆玉山論壇，主題為「新南向+：台灣、印太與新世界」，來自13國政要、產業界領袖以及專家學者出席。賴清德在開幕式致詞時表示，台灣產業將從過去的「西進」、「南向」、「北合」，進一步自信地跨越太平洋，東拓到美洲及全球各地，透過國際合作打造更具包容性、強韌與繁榮的印太區域，台灣會和民主夥伴努力強化非紅供應鏈及數碼團結，共同應對威權主義擴張的威脅與挑戰。

古屋圭司演說中特別以台語，唸出前日揆安倍晉三曾說過的「台灣有事，就是日本有事」，並重申台海和平穩定不僅關係到台灣人民的安全，也影響着在台的日本人、外國人，以及全球供應鏈與國際安全。為維護自由開放的印太地區，日方將與志同道合的國家共同牽制大陸，提醒與大陸合作的風險，也會針對性援助區域發展，並持續關注特朗普政府如何回應。

拉斯穆森提到，歐洲長期視美國為可靠且值得信賴的夥伴，但在特朗普政府執政下，他們不能再仰賴白宮。他又指，大陸正關注烏克蘭，民主陣營不能發出集體示弱的信號，歐洲與印太乃至台灣安全息息相關。谷立言緊隨其後發表演說，強調美國非常堅定支持印太區域盟友夥伴，將採取果斷行動應對威脅，強化經濟韌性和共享價值觀，重申美國支持理念相近國家擴大對台投資和往來。