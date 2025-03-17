今年選民登記開支1300萬　議員質疑登記冊有水分

立法會政制事務委員會討論2025年選民登記運動，當局指6月2日前完成登記及更新資料者，可在今年底的立法會選舉投票，如有確實投票日期會盡快通知市民。當局估計今年選民登記費用與2023年相若，約為1,300萬港元。有議員質疑現時選民登記冊「有水分」，當局指會從以往被退回的投票通知卡，確認該部分選民的資料。有議員認為做法會有大量漏網之魚，建議當局採取主動措施。

當局指今年選民登記宣傳會擴展至「居留權組」，進一步便利並剛取得永久性居民身份的人士作宣傳。他又指2023年選民登記花費約為1,300萬港元，估計今年相若。選舉事務處首席選舉事務主任(策劃及研究)謝衍文指今年新登記選民、更新登記資料的限期為6月2日，成功登記者可在今年立法會選舉投票。

社福界議員狄志遠指以往確認選民地址時發現部分選民已搬走或移民，認為選民登記冊「有水分」，建議政府設立機制更新過時資料，同時便利計算準確投票率。他又認為假如市民知道投票日期，會更有積極性。

當局回應稱，以往區議會選舉會有投票通知卡被退回，選舉事務處會透過電郵、電話等方式聯絡確認，建議選民多留個人方式，讓選舉事務處有其他途徑聯絡。他指當局會到新公屋或樓盤作宣傳，提醒搬屋的選民，又指今年立法會選舉在年底舉行、日期未確定，會盡快通知市民。

委員會主席黎棟國認為單靠被退回的投票通知卡跟進選民資料，成效不會太大。他指假如選民已搬屋，收信人如好心或會退回信件，但不好心的人或會棄置信件。他建議當局採取主動措施，能提高選民登記冊準繩度。

對於政府打算到學校宣傳，議員鄧飛指教師（教育界功能界別）選民一直都是最多人，但是因為退休、縮班及移民等「種種原因」，今屆選民或比上屆減少2,000至3,000人。他又認為對於老師來說，買樓、搬屋是等閒事，認為假如當局要到學校宣傳「可能首先要提醒老師，反而不是學生」。