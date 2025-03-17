藍田中學廈門交流團　6學生屙嘔發燒　曾食團餐在港無共同暴露史

學生內地交流團接二連三出事！藍田五邑司徒浩中學36名師生到廈門交流，6名學生急性腸胃炎屙嘔。衞生署衞生防護中心今日(17日)表示，所有6名受影響人士除團餐外，並未有進食其他共同食物，亦沒有其他出發前在香港的共同暴露史，已通報內地衞生當局。中心亦正安排患者收集糞便樣本作化驗，並已知會教育局相關評估情況。

36名師生在上周四至六(13日至15日)參加交流團到廈門，期間6名學生自上周五(14日)晚上約9時至翌日(15日)早上約7時，陸續出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒。其中5人在當地求醫，全部毋須留院。中心正從不同方向調查是次急性腸胃炎爆發個案的源頭。

防護中心初步流行病學調查顯示，所有6名受影響人士除團餐外，並未有進食其他共同食物，亦沒有其他出發前在香港的共同暴露史。故此，中心現階段未能排除患者可能經進食受污染的食物而感染，中心已把相關的流行病學調查及食肆的資料通報內地衞生當局。中心亦正安排患者收集糞便樣本作化驗，並已知會教育局相關評估情況。

另外，早前參與廣東韶關交流團學生出現腸胃炎徵狀的3宗個案群組，中心跟進調查後發現再多3名學生分別於本月7日及9日出現腸胃炎徵狀，受影響人數由早前公布的52名師生增加至55人。16人已求醫，其中3人證實感染諾如病毒。中心會和廣東省當局繼續密切聯繫和作出適當跟進。

因應近期諾如病毒的流行情況，中心已向全港學校發信提供有關急性腸胃炎傳播、預防和控制的健康建議，並已於上周四舉辦線上會議，向教育局及所有交流團承辦商提供旅程中預防傳染病和食物安全的健康建議，中心會繼續透過有關承辦商向學生、老師及家長提供健康外遊小錦囊。另外，中心已在各邊境管制站加強宣傳教育，提醒市民注意衞生，慎防病毒性腸胃炎。