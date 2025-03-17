5年虧蝕2億　議員關注財務可持續性　數碼港：會開源節流

立法會資訊科技及廣播事務委員會討論數碼港的工作進展，不少議員關注數碼港財務可持續性。有議員指數碼港過去5年虧蝕超過2億港元，關注如何才能令其收入多元化；亦有議員認為當局對於去年數碼港初創企業籌集15億港元資金似乎太自滿。數碼港公司指本年度已將虧損收窄至1,200萬港元，未來數碼港會「開源節流」，善用內部170個員工，又稱相信明年可達收支平衡。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，除了超算中心建設，數碼港擴建的工作亦是如火如荼，爭取年底提供更優質發展空間和配套。香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩指本年度截至去年12月，數碼港的初創企業已籌集超過15億港元資金 ，未來數碼港會發展人工智能加速器及數碼科技樞紐。

文件指數碼港公司2023/24年度未計折舊的營運虧損為約1,200萬港元，截至2024年3月底可動用儲備約為1.8億港元。 議員周文港指數碼講過去5年虧蝕超過2億港元，關注如何才能令其收入多元化。另一議員林振昇亦關注數碼港財政可持續性，以及數碼港會否善用科技和效法政府節流2%。

鄭松岩回應指過去酒店入住率低造成影響，相信明年可達收支平衡。他又指數碼港有公眾使命，過去一年投放1.7億元培養初創公司，又指未來數碼港會「開源節流」，使用內部資源辦活動，指自己亦有親自擔任司儀。他認為業界樂意贊助質量好的活動，又指數碼港現時有170員工，會有效利用數字化並減少人員增長。

對於當局指去年數碼港的初創企業已籌集超過15億港元資金，議員謝偉銓指出過去多年的平均每年有28億港元資金，直言「依家15億呢，自滿喎似乎喺呢樣嘢」，認為難以說服外界數碼港有努力。張曼莉回應稱，15億港元資金只計算初創企業，未計算其他企業。她續稱，數碼港有9跟獨角獸企業，2間在港上市，數碼港企業去年獲超過120企業。