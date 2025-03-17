立會保安委員會4.24訪廣州　考察提升防罪工作

立法會保安事務委員將於4月24日前往廣州進行即日來回的職務考察，了解當地在提升防罪工作和執法效率相關範疇的工作經驗。

秘書處向議員提交的文件，指初步行程為參觀廣州市天河區天河城商圈最小應急單元演‍練、廣州市公安局華樂派出所、廣州市公安局政‍務服務綜合大廳、廣州市公安局警史館，但具體行程有待秘書處正與政府當局磋商。電郵指，事務委員會將邀請相關官員及其他一同參與是次職務考察，初步預算每名參與職務考察的議員的開支約為590港元，視乎實際行程增減。

按照文件的附錄資料，「最小應急單元」是指由單位、場所、重點目標等安全防範責任單位負責組建，能夠開展突發事件先期處置，兼顧日常治安秩序維護的最小人員編組。它們受屬地派出所監督指導，服從派出所區域聯動調度，先期制止正在進行的各類違法犯罪行為及其他危害公共安全的突發事件。

1986年成立的「華樂派出所」自建所以來獲多項國家級和省級榮譽稱號，亦為廣州市公安局越秀分區2024年警務自助服務專區樣版建設。至於「廣州市公安局政務服務綜合大廳」，集網警、治安、技防、交警、出入境及户政等多警種業務，現提供出入境業務、户政業務、交警業務及企業事項共146項事項的一站式服務，並設有多種自助設備提供便民服務。