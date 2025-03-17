台軍指導馬拉松比賽　派解放軍步槍造型獎盃

由民進黨立委許智傑擔任發起人、台灣軍方任指導單位的鳳山跑三校馬拉松周日（16日）舉行，完賽者可獲得一座步槍造型的獎盃。惟有跑手發現，該獎盃疑購自大陸淘寶平台，且外形是模仿大陸產的95式自動步槍。許智傑就事件致歉，並將回收獎盃更換。

這項賽事途經陸軍官校、步兵訓練指揮部及中正預校三所學校，涵蓋高雄市鳳山區、大寮區。此活動由許智傑服務處主辦、鳳山慢跑協會承辦，台防務部門、陸軍司令部及高雄市運發局擔任指導單位。當日中午各組賽事參選者陸續完賽，卻有網民對獎盃提出質疑。中華民國玩具槍協會在Facebook發文指摘，這項比賽結合防務教育，路線經過三所軍校及部分營區，甚至限制外籍人士參加，但到手的獎盃竟是一支閃閃發亮的解放軍95式自動步槍模型。國民黨高雄市黨部發言人張永杰批評，台軍軍校辦路跑，竟送對岸武器獎盃，「這是甚麼黑色幽默」。

許智傑當日表示，因承辦單位疏忽，使用非台軍槍枝製作獎盃，已要求立即回收，並就造成相關單位及民眾困擾道歉，未來相關活動會更謹慎處理。鳳山慢跑協會解釋，獎盃是依據廠商提供的樣本選擇，當初只知道是台灣製造的獎盃，不知道是大陸產步槍，造成困擾，始料未及。陸軍司令部表示，未來再支援類似活動，將主動提醒主辦單位注意相關事項，避免再有類似事件發生。