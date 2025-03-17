涉嫌秘撈賺10萬元作虛假陳述　海關高級關員准保釋至周三答辯

廉政公署今日(17日)落案起訴一名香港海關時任高級關員，控告她涉嫌於申請從事有薪外間工作時，以載有虛假陳述的申請表格誤導海關，聲稱自己過往一年沒有從事任何外間工作。廉署接獲海關轉介的貪污投訴，展開調查而揭發相關罪行。

李桂華，42歲，被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用載有虛假陳述的文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；以及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。她獲廉署准予保釋，周三(19日)在東區裁判法院答辯。

根據公務員事務規例，所有公務員均須事先申請並取得部門批准，方可從事有薪外間工作。其中一項控罪指被告涉嫌於2022年3月，使用一份載有虛假陳述的申請表格向海關申請從事醫療輔助隊外間工作。被告涉嫌誤導海關，在表格上報稱自己於提出申請前約一年內沒有從事任何外間工作。

廉署調查顯示，被告於提出該項申請前，於2021年中至2022年初期間曾多次參與醫療輔助隊的有薪外間工作，從而獲取薪金共逾10萬港元。

海關於疫情期間曾實施在家候命工作安排，人員需留在家中候命並不得從事外間工作，否則會被視作缺勤。另外一項控罪指被告涉嫌於2020年2月至2021年1月期間，向海關訛稱曾先後28次在家候命工作，並意圖詐騙海關不扣減其薪金共逾19,000港元。惟廉署調查發現被告於上述期間，在沒有向海關申請休假的情況下，參與醫療輔助隊的有薪外間工作並獲取薪金共逾8,800港元。