新醫學院申請今日截止　科大浸大已提交建議書

香港科技大學及浸會大學今日（17日）向政府籌備新醫學院工作組提交了成立新醫學院的建議書，科技大學指，150頁的建議書乃科大根據政府訂立的十項有關籌建新醫學院主要考慮條件而撰寫，當中詳述包括在創新策略定位、課程設計、教職員人手、臨床經驗與學習資源、學生收生安排及可持續融資模式等多方面作出的建議。而有關課程方面，科大整合了其相關的各委員會及小組的專家意見後，課程設計將旨在與現有兩所醫學院錯位發展，既符合國際標準，亦回應本地社會需求。

科大指籌辦第三間醫學院的大學，憑藉在人工智能與前沿科技的獨特優勢，科大致力建立一所結合卓越臨床實力與科技創新的醫學院，以塑造醫學的未來發展，並期望能培育兼具臨床實力與科研思維，並精通科技的新一代醫生，以推動醫學創新，改革醫療服務的模式。

浸大亦宣布，已向政府籌備新醫學院工作組提交了成立新醫學院的建議書，計劃將新醫學院命名為「前沿綜合醫學院」，校方指名字反映浸大致力通過融合創新技術和前沿研究，以及傳統醫學和中醫藥的智慧與西方醫學的先進思維，推動醫學進步，促進大眾對健康和治療的全面了解，在各種不同的醫學實踐之間架起橋樑，為患者提供整全的照護。