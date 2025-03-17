李兆基熱衷股票投資　創立兆基財經　風頭一時無兩

人稱四叔的李兆基，在股壇也有一席位，有亞洲股神之美譽。

外號「四叔」李兆基除了是地產大亨之外，亦熱衷投資股票，創立了私人金融機構兆基財經，在2006年、2007年港股大牛市年代，兆基財經大手狂掃新股及大型國企股，資產規模在高峰期達到2,000億港元，贏得「亞洲股神」的稱號，更不時公開大談投資之道，風頭一時無兩。可惜一場金融海嘯，將兆基財經的資產蒸發近半，令「亞洲股神」的光環黯然失色。

不過踏入2008年，四叔無懼美國次按危機繼續入市，更曾揚言看好恒指見三萬三千點，可惜目標落空，金融海嘯隨即爆發，兆基財經亦走避不及，外界估計當時兆基財經的資產規模，由高峰期的2,000億港元滑落至1,000億港元。經此一役，李兆基曾自嘲自己是「冒牌股神」，巴菲特才是「名牌股神」，而他對入市亦開始變得審慎，而且鮮有再公開評論股市。

李兆基頗緬懷過去股市風光的日子，曾認為「港股2006年及2007的升市，這些機會一世人可能只有一兩次」。儘管2012年歐債危機持續，四叔公開表示在股票投資上會較為忍手，但認為「買股好過買樓」，又揚言要追回金融海嘯時的失地，希望在退休前「食鋪尾胡」，否則不輕易言退，當時他稱尚有3成資產要追回，才能打回平手。