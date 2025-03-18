建築物能源效益修例草案周五刊憲　料2035年可額外節省5億度電

​環境及生態局發言人今日(18日)表示，《2025年建築物能源效益（修訂）條例草案》將在周五(21日)刊憲，《條例草案》共分5個部分，包括將把全港數據中心全面納入建築物能源效益標準的規管範圍；要求更多類型的建築物定期進行能源審核；縮短能源審核周期；公開能源審核報告中若干技術資料；以及擴大符合註冊為註冊能源效益評核人的資格。如《條例草案》獲得立法會通過並全面實施，估計到2035年將每年可額外節省5億度電，相當於15萬個3人家庭的每年用電量。

發言人指出，《條例草案》旨在加強本港建築物的能源效益管理制度，通過提升建築物能源效益，減少對用電和發電的需求，一方面減少碳排放，同時減輕因使用更多潔淨燃料發電而對市民所造成的財政負擔，助力香港在2050年前實現碳中和。而今次修訂《條例》的目標是希望能夠達致三贏局面：一是為建築物節省電費，二是減少碳排放，三是促進綠色經濟發展。

環境及生態局指，已就修例建議廣泛諮詢相關持份者，包括行業商會、物業管理業界、建造業界、專業團體、公共服務機構和立法會環境事務委員會，並已適當地將收到的意見納入《條例草案》。持份者整體上對建議表示支持。而《條例草案》將於26日提交立法會進行首讀和開始二讀辯論。