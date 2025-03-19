公務工程擬金屬棚架代竹棚　工會震驚「事前冇諮詢業界」

發展局近日向多個部門發出內部通告，要求新批出的公共建築工程最少一半採用金屬棚架，以推動本港逐步減少用竹棚，當局並雷厲風行地於日後招標的工程加入該條款。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(19日)在電台節目指，早兩日接獲發展局人員電話知會事件，稱25年至26年有4個地盤其中兩個，即將會試行用全面使用金屬棚架。他感到震驚，「佢(發展局)事前冇諮詢業界」。

竹棚佔工程80%以上，金屬棚架則佔約20%。何炳德擔心若日後工程大量使用金屬棚架，會影響4000多名竹棚工人生計，加上金屬棚架較竹棚重3倍，對體力勞損嚴重，年長的搭棚師傅或會選擇提早退休。他質疑推動業界使用金屬棚架是為輸入外勞鋪路，又形容決定是對於前兩次棚架倒塌是「未審先判」。

何炳德指出，香港地理環境特殊，單楝樓地方狹窄，舊樓因殘舊承托力難以按照勞工的工作指引，每15米就安裝一個「狗臂架」，而無法使用金屬棚架。而竹棚較金棚架更易修改尺寸，適合香港地方狹窄，而且金棚架較竹棚貴兩至三倍，舊樓維修工程大多要業主夾錢，「叫佢(業主)攞十萬八都牙痛咁聲」，屆時用金屬棚架只會更貴，住戶更難負擔。

發展局表示，為推廣在工務工程應用金屬棚架，發展局要求在2025年3月21日或以後招標的工務工程新建樓宇工程合約中半數要採用金屬棚架，預計今年只會涉及一至兩個新建樓宇的工務工程合約，若因工地限制，例如工地環境狹窄而未能應用金屬棚架，政府負責管理相關建造合約的部門會容許採用金屬棚架以外的方案。局方強調，是次措施未有要求工務工程的樓宇外牆維修合約必須採用金屬棚架，承建商可因應相關維修工程工地的需要，選擇採用竹棚架或金屬棚架。

發展局又稱，已向相關商會、工會及關注團體解說措施的細節，並獲該些團體接受或支持。現時，業界有超過1萬位工友註冊為棚架工，當中大部分，即近8,000位為金屬棚架工，局方會繼續密切與業界保持緊密溝通，以適時和適度調節、循序漸進的方式有序使用金屬棚架。