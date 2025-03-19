體育園風波不斷令港蒙羞　議員斥連串小問題折射管理大問題

啟德體育園月初開幕典禮出現「走後門」，及後又發生未完場先逐客等，令公眾關注的事件。有議員今日(19日)在立法會上口頭質詢政府，指事件令香港國際形象蒙羞，又關注是否連串小問題，折射管理上的大問題。當局交代，過去在體育園進行近20場演練，但稱費用難以分開量化。對於未來如何應對演唱會超時，當局認為歌手要知道樂迷有歸家需要，可商討提早開場等措施。

議員謝偉俊指啟德體育園開幕典禮，有自稱「內部人士」收取每人1,000港元費用帶領未持門票人士「走後門」入場；其後桌球賽在比賽完結前出現「宵禁（curfew）」字眼要求觀眾離場。他指有場內的外國球手亦以為香港實施宵禁，認為事件令香港國際形象蒙羞。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應稱，去年10月底至今年2月，當局與體育園公司在3個場館進行近20場演練，又安排公務員、地區人士及青少年團體等舉行大型演練，開支由體育園工程開支，和相關部門恒常開支支付，難以分開量化。

她指體育園已就「走後門」事件通報執法機關，亦有改進指示牌。而世界格蘭披治桌球大獎賽一事，她表示營運公司及主辦單位在溝通和協調上，有進一步磨合該是之處，重申「實在係非常之不理想」。

謝偉俊指雖然政府沒明確交代開支，但按照公務員、社區人士人數及交通費用推算，涉款千萬港元。他關注是否連串小問題，折射管理上的大問題，問及未來舉行7人欖球賽等活動時，在不大費公帑的情況下如何確保保安需要和參與者樂趣。羅淑佩回應指舉行7人欖球賽時會有一系列活動增加參與者體驗。對於有聲音指有營辦者未能趕及申請牌照，她指相關部門沒收過申請，政府在拆牆鬆綁的前提下協助。

另一議員楊永杰指演唱會加時是平常事，但本港鐵路午夜12時已接近尾班車時間，體育園離場交通依靠鐵路，關注政府是否有相關應急及交通配套。羅淑佩指過去人流演練正正是為處理類似情況，應為主辦方和營辦者要商討，例如提早開場，指：「歌手們佢哋都知道呢，要照顧佢哋樂迷嗰個歸家家嘅需要。」