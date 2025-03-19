指增離境稅對航空業復甦造成障礙　旅遊業籲政府三思

政府早前在新一份《財政預算案》提出，每名飛機乘客的離境稅由120港元加至200港元，旅遊業界已表明有很大保留。旅遊界議員姚柏良今日(19日)在電台節目中指在本港的航點航班還沒有完全恢復的情況下，便大幅增加機場離境稅，會對航空業務的復甦造成障礙，希望當局三思，又建議24小時內過境可豁免離境稅。

立法會今日首讀及二讀相關修例草案，姚柏良指對於一些廉航來講，稅款的成本比機票還要高，超過6成的加幅令人覺得是一個相當大的升幅，而廉航本身是要靠薄利多銷，若成本高的話令乘客出行次數減少，會削弱航空輸出的功能。

他指深圳都有很多飛內地的航點，而本港到深圳機場愈來愈方便，內地國際機場的新增航班亦愈來愈多，部分航班更較香港便宜，現在亦有香港乘客到深圳或廣州轉機。他認為香港要考慮如何吸引更多大灣區居民使用香港國際機場，令到本港機場的樞紐地位更鞏固。

政府面對龐大財赤，他明白政府財赤希望增加收入，但亦要衡量方法的效果，若得不償失未必是好選擇。他亦建議在過境或轉機，當局提出的同一天轉機豁免離境稅，期望最少改為24小時內轉機豁免，甚至過境可以豁免，以免窒礙業界開拓更多客源使用香港機場。