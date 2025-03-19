有否查核本地非政府組織收美資助　當局：維護國安工作不公開

有議員書面質詣港府是否有機制，核查本地非政府組織曾否收受海外組織的資助，當局回覆指強調，維護國家安全是香港的頭等大事，是政府重中之重的工作，而香港的相關工作資料屬維護國家安全工作信息，因此不予公開。

對於是來自那些美國組織，該名議員在書面質詢中舉例，如美國國際開發署（USAID）和美國國家民主基金會等的利益，以及當局有否評估本地非政府組織收受海外組織資助，有否觸犯《香港國安法》及《維護國家安全條例》，又稱據悉，USAID長期資助海外非政府組織，協助該等組織從事輸出西方價值觀、實施滲透破壞、煽動暴亂等危害國家安全的工作。

當局在回覆中重申香港的維護國家安全的法律制度建立了各類措，防止境外勢力干預香港正常運作，防範境外勢力透過代理人或代理組織非法干預國家或香港特區的事務，損害國家的主權和政治獨立、危害國家安全。當局又強調，維護國家安全是香港的頭等大事，是政府重中之重的工作。而香港的相關工作資料屬維護國家安全工作信息，因此不予公開。

至於政府會否考慮設立機制，對本港的非政府組織收受海外組織資助進行規管，並定期檢視非政府組織所收受的資金是否構成國家安全風險？當局強調香港作為國際都會及國際金融中心，一直歡迎世界各地和本地的機構、組織和人員互相交流，也歡迎境外機構或組織來港設立辦事處開展業務。

另一方面，現今地緣政治局勢日益複雜，香港面對的國家安全風險千變萬化，外部勢力及反中亂港分子不斷肆機作出惡意的攻擊和抹黑，當中如有使用不當手段作出境外干預行為，違反國際法下的不干預原則,妄圖破壞香港繁榮穩定，構成國家安全風險的行為，港府必定採取一切必要措施進行反制,以維護國家安全。