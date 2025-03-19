30%受訪僱主來季請人　近70%裁員或不作調整　運輸物流業備受挑戰

調查指本港雖有30%僱主下季將增加人手，但仍有近70%會裁員或不作調整。

有人力資源機構今日(19日)公布2025年第二季就業展望調查報告，結果顯示，受訪的525名僱主中，有30%預算未來3個月將增加人手，表示縮減人手則有19%；一半僱主則未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+11%，按季上升5個百分點。

ManpowerGroup就業展望調查在全球訪問了42個國家和地區，共3.9449萬名僱主，所有受訪國家和地區均錄得正面指數。2025年第二季全球淨就業展望指數為+25%，而本港下季就業展望指數為正11%，按季上升5個百分點，反映香港僱主預期增加人手意欲正面及穩步上升。不過，香港的展望指數低於全球指數的正25%，全球調查涵蓋42個國家及地區的逾3.94萬名僱主。

調查顯示，本港7大行業中，運輸及物流業面臨較大挑戰，招聘意欲顯著減弱，就業展望指數為負25%，由於受到國際貿易摩擦和關稅政策影響，尤其美國對華關稅加劇，對內地及香港貿易構成壓力，影響物流及運輸需求，加上全球經濟增長放緩亦有影響。

其餘行業就業展望都有正面趨勢，醫療保健及生命科學業就業展望指數為正31%，資訊科技業為正27%。而隨著旅遊消費逐步復蘇，消費品及服務業招聘需求亦相應增加，指數錄得正18%。

高級副總裁徐玉珊表示，在創新驅動和政策支持作用下，香港就業市場正逐步回暖，為各行業帶來更多增長機遇。