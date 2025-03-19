「春分」過後漸回暖　下周初日間炎熱　兩區最高30°C

明日(20日)適逢廿四節氣中的「春分」，代表春季來到中段，天氣不穩定，乍暖還寒且比較潮濕。天文台預料下周一(24日)起將逐步升溫，當日至下周三(26日)日間炎熱，最高氣溫為攝氏28度，期間部分地區更達攝氏30度。未來氣溫逐步回升，適合戶外活動，不過都要注意補充水分。

分區天氣預報顯示，下周一及二全港最高氣溫達攝氏24度或以上，新界氣溫較高，其中大埔及流浮山最高攝氏28度；沙田及石崗則為攝氏29度；而上水及打鼓嶺在該兩天最高達攝氏30度。

受乾燥的東北季候風持續影響，未來一兩日華南天色普遍晴朗，早上清涼，日夜溫差頗大。天文台表示，隨着季候風逐漸緩和，周末期間廣東地區氣溫進一步回升，日間相當溫暖。預料下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，日間炎熱，部分地區能見度較低。

根據九天天氣預報，明日氣溫稍微回暖，早上仍然清涼且日間乾燥，氣溫介乎攝氏16至24度；後日起至下周日(21日至24日)氣溫繼續回升，介乎攝氏17至27度，周末期間日間相當溫暖；而下周一至周三日間炎熱，最高氣溫達攝氏28度，局部地區能見度較低；隨後兩天短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎攝氏20至27度。