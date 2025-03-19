涉出口冒牌舊iPhone　觀塘兩公司檢640萬元貨拘負責人

本月14日，海關在觀塘區一間快遞物流中心進行打擊轉口冒牌物品行動，並搜查兩箱共150部準備出口到英國的舊手機，在相關商標持有人協助下，初步證實部分為冒牌物品。關員經深入調查後，鎖定同區一間公司，懷疑是該批冒牌物品的寄貨人。

至前日(17日)，關員採取監控遞送行動，成功於上述公司拘捕負責人，並在公司內搜獲約5,100部懷疑冒牌舊手機。經跟進調查後，海關發現觀塘有另一間公司涉嫌與案有關，遂在同日上門調查，再起出約3,900部懷疑冒牌舊手機，當場拘捕一名公司負責人。

調查顯示，兩間涉案公司懷疑有合作關係，今次檢獲的涉案手機均為iPhone，估計總值約640萬港元。據了解，相關手機被換入偽造商標的配件，其外觀足以亂真，相信會以每部500至1,000港元的價格出售，而出售時並無原廠包裝盒，僅得簡陋包裝。海關暫時尚未清楚其來源地及銷售渠道。

被捕人士是兩名分別36歲及55歲的男子，他們是該兩間公司的董事，涉嫌觸犯《商品說明條例》，二人現已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多涉案人士被捕。

海關呼籲消費者，購物時應光顧信譽良好的店舖，避免與可疑店舖進行交易。如有任何懷疑，可以與商標持有人或其代理商查詢。