斥政府不善用海島發展旅遊　議員：東平洲蒲台島無水無電無網

旅客消費模式改變，港人北上已成常態，無論對旅遊業或零售及食肆均受重創。有議員今日(20日)在立法會動議辯論「善用香港海島和海岸線資源，推動海上旅遊發展」的議員議案，指必須落實香港無處不旅遊的理念，加快旅遊業的升級，善用1,180公里的海岸線共263個島嶼，根據實質情況推動各種的旅遊的發展。

提出該議案的議員主張全力推動大灣區遊艇自由行，要對一些過時法規拆牆鬆綁，確保業界緊貼市場發展，並盡快與深圳市商討在符合出入境的保安的條件下，在本港特定碼頭引入是定點停靠、就近聯檢的遊艇通關模式，簡化出入境程序，便利國際遊艇旅客的通關。同時亦必須增加遊艇泊位的供應，包括是重新整理所有避風塘和碇泊處的船隻泊位，以及適度增加大型和豪華遊艇泊位，配合遊艇旅客的出行的需要。

該議員又指香港雖擁多個風景優美的海島，可惜部分因交通不便、配套不足而乏人問津，認為要成功推動海上生態和島嶼旅遊，就必須貫徹是基建先行的原則，通過是增建或重建碼頭，或相應的套設施，提升往返是各島嶼和市區的暢達性。建議政府推出新一輪的改革碼頭的計劃，可以在具有旅遊潛力的島嶼的興建碼頭，可考慮在大嶼山南興建新碼頭，是方便旅客可以直接從水路往長沙、塘福、水口和貝澳，促進當地的環島游發展。

議員何俊賢關注現有資源的運用，指本港難以處理遊艇自由行，是礙於諸如一地兩檢、兩地兩檢等出入境手續的問題，認為政府是過於謹慎。他指內地在2008年成立海洋經濟小組，運用人工智能技術，簡化出入境程序並配合信譽制度的建立，使用視像設施令出入境更通暢。本港有23個碼頭雖已進行優化，可是俱屬公眾碼頭，任何人都可以使用，結果有好多營業船隻在拉客，他建議研究公眾碼頭的管理措施，在開放給公眾的同時，亦會有人管理營業船隻的運作。他強調香港的旅遊資源其實不缺，阻礙發展的其實是自己設立的關卡，故必須突破思維。

另一議員郭偉強提出修訂，指不少離島欠缺基建配套、景點分布零散，缺乏一些精品旅遊路線的規劃，對旅遊資源的價值釋放構成局限。他指著名離島如東平洲、蒲台島，擁有得天獨厚的地質景觀和生態價值，每年呢都吸引大量的遊客，但長期欠缺供水供電和污水處理，通訊網絡覆蓋不足，不單影響島上的物資供應，還有限制海島旅遊的發展。他建議政府能完善島嶼的基建設施，過去要把電纜通往島嶼會好花工夫，由於現在有新能源，如果使用氫能的話，只需綯貨櫃大小的機器，再定期輸送氫就可產生電力，為未來發展島嶼的旅遊設施和推動智慧旅遊，排除障礙。

他又指香港漁業歷史悠久，避風港文化和海鮮美食享譽國際，但是現時香港仔或鯉魚門等港灣的規劃比較零散，反觀三藩市就因為魚獲減少，於是把港灣改做成一個綜合的商圈，透過融合海鮮和主題市集，加上遊艇停泊和文創旅宿等元素，把一個老舊的碼頭成功轉型為兼具經濟效益和文化價值的漁人碼頭。他建議政府善用海濱資源，研究本港的知名港灣選址建設多功能的漁人碼頭，串聯避風塘海鮮美食和遊艇停泊等，從而豐富旅遊生態的共同發展。