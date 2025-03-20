南大嶼生態康樂走廊本月邀發展意向書　南丫島石礦場有意向調查

對於議員提及的遊艇泊位問題，發展局副局長林智文回應指當局在進行土地規劃的時候，會在適合情況下增加遊艇泊位，今年1月已經就香港仔避風塘擴建部分發展的遊艇停泊設施，邀請市場提交意向書，而今個月會就南丫島石礦場前石礦場用地，亦有意向調查。紅磡站臨海用地，則委託港鐵做研究。

他續指當局正構建南大嶼的生態康樂走廊，利用南大嶼的海岸，包括兩公里的長沙泳灘，還有石壁、貝澳等地方發展態綠色旅遊，而今個月會進行參與發展意向書的邀請。流浮山和白泥一帶是北部都會區裏面其中一條最長的海岸線，除了生態和景觀價值的自然棲息地，還是觀賞日落美景的地方，建議設立酒店、度假村或生態旅舍，除了零售餐飲娛樂設施，還有各類型的生態旅遊用途，如一些戶外探險公園、露營場地等，今年上半年會邀請相關持份者提交市場發展意向書。

他又指目前已完成兩個碼頭改善計劃，另外有11個在興建當中，8個會在今年內會完成，其餘3個則爭取明年上半年完成。當局會按財力，去有秩序推進其他碼頭改善計劃。在碼頭改善時，當局會同相關持份者，包括當地居民或渡輪營運者溝通，務求硬件符合需求。至於資訊發放或操作上的細節，可以在管理上做一些改善工夫的。

文化及體育旅遊局局長羅淑佩回應指政府會致力推動遊艇旅遊的發展，並支持機場管理局發展機場城市，並規劃擴大其發展規模，包括發展全港最大型的海灣碼頭，提供逾500個泊位，希望隨着遊艇泊位的增加，香港可以吸引包括大灣區在內的更多遊艇旅客到港，促進粵港澳大灣區遊艇旅遊的發展和合作。

她指遊艇旅客除了在船上欣賞維港景色，還可到訪各個島嶼、上岸消費活動，為商戶帶來新商機，為香港帶來更多的經濟效益。至於發展大灣區海上觀光旅遊項目，政府支持在互惠的原則下，加強大灣區其他城市的合作，鼓勵業界開發海上一程多站的旅遊產品，讓香港和大灣區可以同時受惠，海事處正積極為推動粵港澳大灣區遊艇便利出行提供支持和服務，而內地遊艇在現行安排下，一直都可以暢順到訪香港。