發展跳島旅遊追落後　議員：加快改善碼頭島嶼交通

立法會今(20日)辯論有關推動海上旅遊的動議。議員管浩鳴指隨着旅遊趨勢的變化，深度和生態旅遊逐漸受到青睞，而「跳島旅遊」作為一種新興的旅遊方式，正在全球掀起熱潮。

本港有200多個島嶼，他指當中有部份仍然保留優美獨特的自然風光和蘊含豐富的文化遺產和歷史古蹟，而且好多島嶼相距不遠，為發展「跳島旅遊」提供了得天獨厚的條件，然而部分離島的基礎設施較為落後，限制旅客的到訪，而酒店和度假村等住宿設施的缺乏，亦令遊客難以在島上停留較長時間，影響旅遊體驗。

他認為政府應加快推進「改善碼頭計劃」，優化島際間的交通網絡，從而提升海上交通的便利性，又指政府應加強島上的道路、通訊、供水供電和衞生設施，確保遊客能夠方便地享受島上的旅遊資源。同時，政府可考慮在合適的島嶼上建設度假酒店、優質營地等住宿設施，以便吸引更多遊客在島上過夜，延長逗留時間。

他又指本港的「跳島旅遊」應用心打造多元化的旅遊體驗，例如似南丫島的地質探秘、蒲台島的星空觀測、東平洲的珊瑚保育、東龍洲的攀岩體驗，至於長洲的太平清醮和坪洲的工業遺址，都是珍貴的文化遺產，若這些文化資源能夠通過創意轉化，合併開發成為主題式的跳島路線或者發展成為沉浸式的文化體驗項目，例如，漁村生活體驗、古法漁業教學等，務求做到文化傳承與自然景觀融合，就有機會提升成為「跳島旅遊」的核心競爭力。