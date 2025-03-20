青少年護齒計劃今展開　最平50蚊一次　最貴盛惠850元

港府推出的「青少年護齒共同治理先導計劃」今日(20日)展開，持有有效身份證、已加入醫健通的13至17歲青少年，可獲政府200港元資助，到參加計劃的私營診所接受口腔檢查、洗牙等服務，資助每年1次。根據計劃網站內公布的各診所共付額，有兩間診所僅收50港元，目前為計劃內最低收費。而收費最貴的一間診所則收850港元，另外亦有4間共付額高達780港元。

計劃採取共付方式，參加者需自行負擔由該診所釐定的共付診金，政府建議共付診金為200港元。衞生署表示，目前計劃中，已獲署方接納申請的註冊牙醫數目約有270名，共有超過370個服務點，當中逾67%收取200港元或以下的共付診金。

計劃的資助牙科服務範圍包括口腔檢查、口腔健康風險評估、洗牙、個人口腔護理建議、按風險評估結果提供牙面氟化物劑治療，以及口腔檢查結果報告。參加者可透過計劃網頁查閱參與計劃的牙醫名單，揀選牙醫後自行聯絡相關診所預約，而名單亦列明診所地址、電話、共付額等。

另外，為提升牙科服務收費透明度，署方亦規定參與計劃的牙醫，除了需要公開共付額外，亦須公開在先導計劃下提供X光檢查、補牙及脫牙的收費。所有參與先導計劃的診所，會在門外或當眼處張貼指定標誌。

藉着今日「世界口腔健康日」，衞生署亦呼籲市民在日常生活中切勿忽視預防牙患風險，提醒大眾透過自我管理保持口腔健康。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，口腔健康與身體健康環環相扣，建議市民應從日常生活做起，例如每天徹底清潔牙齒和牙縫、定期作口腔檢查等，以減低相關疾病的風險。