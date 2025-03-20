九龍打擊白牌車拘3司機　扣查3輛私家車

東九龍區執法部門今日(20日)在區內進行以情報主導的打擊交通違法行動。警員於網上平台發現有私家車懷疑提供接載服務，遂展開打擊非法私家車作出租或載客取酬用途（俗稱白牌車）的行為。

行動中，警員喬裝乘客，在一網上平台分別以350及600港元，租用兩輛私家車由九龍區前往香港國際機場，並拘捕兩名分別姓蔡(32歲)及姓何(33歲)本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」，何另涉嫌「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」及「沒有攜帶身份證明文件」被捕。

在下午約1時左右，警員再於同一網上平台以2,000港元於九龍區租用一輛私家車包車一天，並拘捕一名姓張(33歲)本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於4月中旬向報到。

該3輛私家車則因沒有運輸署發出的出租汽車許可證及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被警方扣查作進一步檢驗。

執法部門重申，駕駛人士除非獲發有關牌照，否則不得駕駛汽車以作出租或取酬載客用途，首次定罪最高可被罰款5000港元及監禁3個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛3個月，再次定罪最高可被罰款1萬港元及監禁6個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛6個月。