保母涉燒生殖器虐死男童案開庭　近千人示威促判死

台灣1歲男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，台北市地方法院周三（19日）開庭審理。民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，近千名示威者到法院前怒喊「惡魔保母唯一死刑」，呼籲重判二人，未來也不能獲假釋。二人在庭上也聽到民眾怒吼聲，法官完成準備程序，下月22日起共訂11次庭期審理，料於5月13日宣判。

針對剴剴被虐死案，網民在公共政策網絡參與平台發起聯署，呼籲加重虐童刑責，至周日（16日）已有逾11萬人附議達標，主管機關必須出面回應，聯署人數仍在增加中。台法務部常務次長黃謀信指出，凌虐幼童罪去年已完成修法，加重相關刑責，至於是否再行修法，該部明尊重相關修法建議，也會廣納各界意見，妥適研議。

案情指，劉彩萱和劉若琳前年受兒福聯盟委託照顧剴剴，涉嫌施以打罵虐待，剴剴不到3個月身亡，身上多處傷痕，包括指甲被拔光、牙齒被打斷、生殖器被燒焦，台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴二人。台北地方法院周三開庭前已擠滿抗議人潮，民眾手拿白色雛菊，高舉標語喊出「惡魔保母不得假釋」、「虐童零容忍」、「惡魔保母唯一死刑」等口號表達不滿。因該法院寶慶院區緊臨重要政府機關，大批警員到場維安監控，防止發生脫序行為。