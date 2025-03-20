外傭借貸累四成僱主遭追債　政黨倡限傭工貸款上限低於月入兩倍

政黨建議加強規管外傭借貸，有調查訪問242名本港家庭傭工的僱主，過半數受訪者指外傭曾向其借款，另有4成受訪僱主知道外傭曾經向財務機構借貸，同時有38%僱主曾因外傭借貸而受到追債的滋擾。政黨建議應設立外傭無抵押個人貸款的借款上限，如不超過月收入兩倍，並完善書面同意核實機制，增強對諮詢人的審查力度，避免僱主遭牽連。

有政黨於2月15日至22日以電話訪問了242名18歲以上講廣東話的市民。有84.7%受訪僱主認為應該強制要求外傭借貸前，一定要取得僱主的書面同意；有87.2%僱主認為要核實外傭申報的諮詢人的真實性。議員葛珮帆指，有外傭借貸後因無法償還而「走佬」，導致僱主受到追債滋擾，上述兩項數據顯示僱主認為應有制度性把關機制，不能因為外傭借貸而令僱主受牽連。

政黨指，很多僱主不知道自己被外傭作為借貸的諮詢人，要求政府日後規定須有書面同意，才可以成為借貸的諮詢人；同時應明確諮詢人的免責保障條款，在文字上用顯著字體標明，諮詢人沒有責任去償還借貸人的財務責任，另外，應規定放債人收到貸款諮詢人書面同意後，要求放債人以電話或視訊核實書面同意真偽等。