柯文哲批檢方羅織罪名　最遲月底裁定是否延押

台灣台北地方法院周四（20日）再就台北京華城弊案、民眾黨前主席柯文哲政治獻金案召開程序庭，並首次提訊柯文哲。被羈押禁見7個月的柯有備而來，怒批檢察官羅織罪名、有罪推定。其羈押期限下月1日到期，檢方主張他仍有逃亡、串供之虞，故有必要延長羈押兩個月，法院將評議後再裁定。當日庭訊結束後，他還押看守所，大批支持者深夜於法院附近聚集，手持標語和橫額聲援，直至凌晨才離開。

周四下午開庭前，柯文哲妻子陳佩琪、母親何瑞英先到法院排隊領旁聽證為見柯一面，看到法警押着他到法庭解開手銬後，兩人探頭與他遙望。準備程序庭一開始，檢察官先陳述起訴內容，指摘柯靠攏財團，在京華城案分別收了威京集團主席沈慶京210萬及1,500萬元新台幣（約50萬及358萬港元），涉犯違背職務收賄罪。檢方又指，柯將捐給民眾黨的政治獻金挪用涉犯公益侵佔罪、挪用眾望基金會款項涉犯背信罪。柯反擊稱，市政府處理京華城容積率案過程公開透明，也有會議紀錄和相關錄音錄影，未來都會拿出來證明他清白。

談到政治獻金爭議，柯文哲稱民眾黨有做不好的地方，但他沒侵佔這些錢。他提到父親病危時身為長子卻沒法陪在身邊，這都因檢方違反偵查不公開，配合媒體爆料，害他遭羈押。他怒批黨檢媒一體，賠掉司法信任度，大罵檢察官「不要臉」，遭法官制止。當聽到柯稱無法陪伴父親時，陳佩琪和何瑞英在旁聽席低頭落淚。

柯又爆料，檢察官曾拿在其家搜出的USB內有不雅影片威脅他，但幸好他家教甚嚴，未被嚇倒。據指，檢察官在扣查的USB中發現與案件無關的資料，包括柯擔任台大醫生及成長歷程的生活照等，也有類似通訊軟件間流傳的「正妹清涼照」，為了保護柯的私隱，提訊時特別問案件偵結卷證移送法院時，是否要將USB中無關案件的內容區隔註記，卻被他誤會成要挾。

除柯文哲外，北院同日又提訊沈慶京、台北市議員應曉薇及台北市市長辦公室前主任李文宗，各人均否認貪污。其中，沈慶京稱羈押期間健康惡化，過年期間還排出方糖大的血塊，關在監獄會加速死亡。應曉薇強調，自己沒逃亡可能，拜託檢察官拿出女人同理，讓她回家照顧母親。