內地12款豉油驗出重金屬鎘　零添加商標惹爭議

有內媒本月向第三方權威檢測機構送檢了13款宣稱零添加的醬油，測評指標為總砷和鎘。周四（20日）公布的測試結果顯示，12款零添加醬油檢出鎘，含量範圍介乎每公斤0.00572至0.110毫克，7款零添加醬油檢出總砷，含量範圍介乎每公斤0.00606至0.102毫克。對於「零添加」商標引起爭議，有製造商強調沒有誤導。

報道指出，無論是標榜「零添加」還是「有機」的醬油，在重金屬污染物這一指標上，並沒有顯示出含量更低的優勢。《食品中污染物限量》（GB 2762-2022）規定，醬油中總砷的最高限量為每公斤0.5毫克，但並未對鎘含量設限。內媒認為，雖然所有樣本均未超出安全限值，正常食用不會對消費者健康造成直接危害，但這一結果仍值得重視。

相關結果引發熱議，不少網民評論「我一直以為是零添加」、「原來我被忽悠了兩年」。也有人認為，上述報道是在製造焦慮，一些重金屬在自然界中天然存在，而大豆大米這些植物就是會吸收土壤中的鎘，製作的醬油也就會有鎘，只要含量未超過國家標準就可以。

對於千禾御藏本釀380天醬油中，檢測出每公斤0.011毫克的鎘，千禾味業當晚在官方微博發布說明，指該醬油的配料為水、非轉基因黃豆、小麥、食用鹽，未外源添加任何食品添加劑和其他化學劑；強調鎘存在於水、土壤、各類農產品中，醬油產品檢出的微量鎘來源於原料。對於「千禾0」商標與零添加的關係，千禾味業指該系列產品不存在蹭熱點混淆零添加概念的行為，商標設立初心是區別零添加產品，便於消費者選購，不存在誤導行為。