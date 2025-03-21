中大醫學院發現抗病毒藥新研發靶點　可應用於對抗多種病毒感染

香港中文大學醫學院與國際研究夥伴合作，研究團隊發現，當人體感染病毒後，ARF4蛋白會協調受感染細胞釋放更多致病病毒，因此抑制ARF4活性可成為抗病毒感染的新方法。此研究結果最近於國際頂尖科學期刊《自然—微生物學》發表，有望為對抗多種病毒感染提供全新的治療方案。

中大醫學院指病毒感染，如新型冠狀病毒、流感病毒、寨卡病毒等，可引發多種病症，可輕可重。現有的抗病毒治療多數針對特定病毒，療效有限且容易出現耐藥性。研究團隊發現，當人體感染病毒後，ARF4蛋白會協調受感染細胞釋放更多致病病毒，因此抑制ARF4活性可成為抗病毒感染的新方法。研究人員進一步開發了抗病毒分「ARF4TP-4」，成功阻截ARF4蛋白激活，並於小鼠實驗中，成功減低寨卡病毒及流感病毒的感染及發病程度。實驗數據亦證實，ARF4TP-4的毒性低，已經安全地用於實驗小鼠。在進行臨床實驗之前，團隊將先利用非人類靈長類動物進行臨床前研究，以確定ARF4TP-4的適用劑量和安全性。

研究團隊指，這研究突破將為抗病毒藥物開發提供嶄新策略，對公共衞生具廣泛影響。我們需要推進下一步的研究並進行臨床研究，使其能夠成為嶄新的治療方案。