憂搶公屋拒再婚持刀斬前妻頭頸　六旬漢傷人罪成囚5年8個月

居於馬鞍山一公屋單位的六旬漢，跟內地來港離婚不久的前妻又討論再婚，但男方怕她會搶走單位。2021年某夜，兩人因再婚問題爭吵，期間男方一怒之下拿菜刀及生果刀追斬前妻，前妻滿身血跑12層樓逃命。涉案男子早前承認有意圖而傷人罪，今（21日）在高院被判入獄5年8個月。法官雖然認為，本案不涉邪惡意圖，但被告以可致命武器施襲，令事主頭頸有可見疤痕，案中有加刑因素。

現年69歲被告張家翔，案發前任職夜更保安。被告在案件提訊階段，已表明承認有意圖傷人，但控方拒絕接納，仍起訴他企圖謀殺罪。但在法官表達意見後，律政司修訂控罪，以傷人罪起訴。法官判刑時指，被告與事主因公屋政策而爭執是可以理解，當中不涉邪惡意圖。不過，被告用上的生果刀和菜刀，屬可致命武器，而且施襲過程不短，事主頭頸有可見疤痕，屬嚴重傷害。法官認為，本案有加刑因素。以8年半監禁為量刑起點，因認罪減刑至5年8個月。

同意案情提及，2009年，被告跟由內地來港的事主在港註冊結婚。2014年，事主獲得香港身份證，來港跟被告同住馬鞍山耀安邨12樓一單位。兩人之後關係轉差。2018年，被告提出離婚。至2020年法庭頒令兩人離婚，事主繼續住在單位。2021年5月，兩人開始討論再婚。

同年6月21日，兩人為金錢及再婚問題爭吵。當晚事主入睡期間，突感面部痛楚，睜眼見被告揮舞生果刀及菜刀，嚷道「我要斬死你」，並不繼朝事主面部斬。事主大量出血，伺機逃出單位，被告追出，事主唯有沿後樓梯跑落樓，再走到毗鄰錦欣閣求助。被告同日被捕。警誡下說，當日事主提及再婚程序要3000元。他覺得事主呃錢，不想再婚，又關注如果再婚，她便會趕他出門。兩人爭吵，事主用菜刀敲牆，說「我要斬死你」，被告則憤而飲紅酒壯膽及斬人。辯方早前求情時指，被告因身體狀況被前妻「睇低」及虐待，他本來只想嚇嚇前妻，最終失控斬人。

案件編號：HCCC107/2023