10萬公務員僅32人未能通過增薪點評核　議員質疑機制形同虛設

立法會公務員及資助機構員工事務委員會，討論公務員凍薪及削減編制事宜。對於當局曾指公務員增薪點（跳point）要經過評核，有議員指去年10多萬公務員只有32人未能通過評核，市民或認為機制不可置信、形同虛設。亦有議員關注，削減公務員編制對公共服務有影響，舉例「係咪窮到外判（救生員）都唔做啦，由得啲泳池關閉呢？」

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，當局2021－22年起推行公務員編制零增長政策，政府會在2026－27及2027－28年度，每年分別按上一財政年度的編制縮減公務員編制2%，本屆政府任期內將被削減約10,000個職位。她又表示，公務員凍薪安排於今年4月1日生效，政府決定不繼續進行2025年薪酬趨勢調查。

議員田北辰指，政府曾表示增薪點要經過評核、並非自動加薪，但是去年10多萬公務員只有32人未能通過評核。他認為對市民來說，或會認為評核不可置信、形同虛設，認為要檢討真實衡工量值的機制。楊何蓓茵表示，政府2023年簡化讓長期表現欠佳公務員退休的機制，亦有嚴厲規定被啟動相關機制者不能獲增薪點，有要求部門首長作誠實評核。

削減編制方面，勞工界議員周小松再提及公務員人手「十個砂煲九個蓋」，不能長時間讓公務員「捱義氣」加班加點，又關注政府未來會否裁減工務員及政府職位。議員林振昇關注削減公務員編制對公共服務有影響，以救生員為例，指「政府依家係咪窮到外判都唔做啦，由得啲泳池關閉呢？」

就現時約10%公務員空缺，楊何蓓茵指當局不會裁減現職公務員，會從自然流失、未來工作調配，重訂人力布局。她期望使用科技、減省程序、排優次等方式減人手，強調並非「唔理大家死活」。她又指對於公共服務有需要的職位會繼續進行招聘，例如官校體育老師、航空交通控制主任、消防隊長，「好明顯呢啲係要填補嘅」。

以往公務員薪酬調整會參考薪酬趨勢淨指標，林振昇指出疫情後加幅比指標為小，今年甚至不再進行，關注薪酬趨勢調查是否「完成歷史任務」。楊何蓓茵指出，政府決定凍薪已影響部分僱主決定，「互為因果」，繼續進行亦會受凍薪決定影響。

文件指總目143項下撥款總額為9.879億港元 ，周小松又關注政府現時有削減1%開支的措施，為何部門開支的部分仍然上升一成。楊何蓓茵解釋，開始開支用作資訊科技系統、培訓課程等使費，隨着多做培訓或外間機構加價，開支或增加。