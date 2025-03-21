賴清德：防衞預算將佔GDP逾3%　準備擴大對美採購

台灣美國商會周四（20日）舉行謝年飯活動，台地區領導人賴清德出席晚宴致詞時表示，台灣準備擴大對美國採購，無論是工業產品、農產品或天然氣。他提到，政府將優先編列特別預算，讓防衞預算達到本地生產總值（GDP）3%以上，持續推動改革，強化自我防衞力量；又歡迎台美持續在國防產業合作，打造非紅供應鏈。

賴清德表示，很高興看到八成以上的受訪美商去年在台營運穩定獲益，也有九成企業將維持或擴大在台灣的投資規模。他強調，美國要推動本土製造業再工業化以及鞏固高科技領導地位，台灣是不可或缺的夥伴，特別在半導體製造領域。台方將堅定推動半導體、人工智能、軍工、次世代通訊、安控「五大信賴產業」，持續整合台灣相關部會、接軌國際標準，創造更友善的投資環境。他盼能持續深化台美貿易關係，也希望美國商會持續支持盡快解決台美雙重課稅問題，消除雙邊投資經貿活動障礙。

賴清德同日在台軍莒光園地《與官兵有約》節目中，警告大陸從未放棄以武力併吞台灣，更以各種方式進行統戰滲透。他提醒台軍面對來自大陸的各種威脅樣態，都要提高警覺，避免無意間被利用或陷入風險。他強調，政府會整合各部門資訊，採取多管齊下的反制策略，全面應對。