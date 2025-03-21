撥逾12億岩洞重置域多利亞殮房　議員質疑1000具存放量有無必要

立法會財務委員會今日(21日)通過，涉款12億910萬港元的域多利亞公眾殮房重置計劃。有關計劃是把殮房重置於，曾作港鐵臨時火藥庫的一個岩洞中，重置的域多利亞公眾殮房啟用後，現址將會清拆，土地會用作海濱發展用途。由於殮房重置後的遺體容量將由現時的76具大增至1000具，不少議員質疑有無必要，亦擔心將來的營運成本會一闊三大。

議員何敬康留意到重置殮房的建築費用單位價格，較沙田富山殮房高出50%，質疑是否設計效率低，或招標流程不透明。他指殮房重置後的遺體存放量由76具暴增至1,000具，然而預測是基於2046年的需求，是否過度超前投資，以及如何避免設施長期閒置。他又關注480具組合式遺體冷藏裝置只在緊急情況下才啟用，有關維護成本和能源消耗是否列入經常性開支。議員江玉歡亦指，港島區的人口呈下跌趨勢，質疑政府是否錯估將來的遺體儲存需求。

醫務衞生局副秘書長許澤森解釋，現時沙田富山公眾殮房可以容納逾800具遺體，雖足以應付需求，但港島區的域多利亞公眾殮房的平均裝載量長期100%，明顯是不足以應付需求。其實新界區和港島區的比重上出現不平衡，鑑於未來的需求預測，3個現有的公眾殮房的總儲存量去到2031年達到飽和，2046年全港需要1800具遺體的儲存量。現時3個公眾殮房的遺體裝載量合起來約1,200具左右，所以在2046年之前，無論如何都需要一個新的公眾殮房設施以應付需求，所以借助今次域多利亞公眾殮房的重置計劃，以應付將來人口增加和老化的遺體儲存量，況且預計的儲存量，還要針對一旦出現重大事故或公眾衛生的重大事件，有能力應付危機性質的情況。有關組合式遺體冷藏貯存裝置，不使用時是摺起並放在岩洞靜態儲存，毋須電力或溫度維持。

建築署工程策劃總監楊敬安表示，重置計劃跟沙田富山殮房不同，沙田富山殮房設有公眾停車場，相關設計和屋宇裝備的要求比較小，因此拖低整體的建築單價。重置工程是利用岩洞去儲存遺體，做法比較特殊，相關的消防設備、屋宇裝備是需要讓真正擺放遺體的時候，有一個安全和合適的環境。設計過程已考慮到成本效益，重置計劃是採用平衡超標，價錢已反映招標價格。

議員陳凱欣指可容納800具遺體的富山公眾殮房設3個遺體告別室，不明白重置後的域多利亞殮房可容納遺體1,000具，但只得一間遺體告別室。議員管浩鳴亦指，既然可容納1,000具遺體，無理由只得一間遺體告別室，事關好多基層無法負擔殮儀服務的收費，把出殯地點選擇在醫院或殮房。重置後的容量由76具暴增至1,000具，殮房面積大增，憂將來營運開支會一闊三大。

許澤森回應指，殮房作為儲存用途，照明、製冷或通風消耗電力費用有限，會儘量壓低營運成本。過去的公眾殮房沒有遺體告別室的服務，只是由富山殮房開始提供，雖然多了巿民使用公眾殮房的遺體告別室，但礙於地盤空間的限制，重置計劃只能提供一間遺體告別室。