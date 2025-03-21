台軍下月起加薪　月增最多1.2萬新台幣

台灣地區領導人賴清德周五（21日）在松山機場營區視導駐守部隊時表示，面對極權勢力擴張，台灣會堅定地站在自由民主、反對極權併吞一方。他又宣布下月起調整軍人待遇，對作戰部隊的基層官士兵，加幅最高提升1.2萬元（新台幣，下同，約2,870港元）。

賴清德當日上午在防務部門首長顧立雄陪同下，前往空軍松山基地視導海軍陸戰隊六六旅衞戍第二戰鬥隊。他稱台軍本周執行「立即備戰操演」，要用最快速反應與最精實演練，持續強化保衞家園、維護區域安全的整體能量。他提到，上任以來就指示台軍調整待遇，並以基層官士兵優先，以讓官兵在落實戰訓本務的同時也能兼顧家庭。其中志願役勤務將分成三等級調整，少校以下軍官與士官、士兵加薪5,000元（約1,200港元）；中校與上校加薪4,000元（約950港元）、將官加薪3,000元（約710港元）。戰鬥部隊方面，第一類型的作戰部隊將加薪7,000元（約1,670港元），第二類型的戰鬥支援部隊加薪4,000元。

賴清德稱，調整軍隊待遇是長期進程，要經過嚴謹討論，也希望在野黨重新思考凍刪防衞預算的影響，給予台軍官士兵最大支持，展現朝野一致對外的團結精神。台防務部門表示，近年敵情威脅日增，官兵擔負的戰備任務更繁重。受企業爭才及少子化等影響，青年從軍服役意願下降，衝擊部隊戰力。為穩固防衞戰力，維護台海安全，調高待遇不僅是解決人力下降的短期手段，更是長期人才投資，為台軍帶來人才穩定、效率提升的多重效益。