去年初至今　75台灣人在大陸遭關押盤查

台灣陸委會周四（20日）公布台灣民眾赴大陸失聯或被留置、盤查、關押人數的最新統計，自去年元旦至今共有75人。對於大陸當日宣布港澳台居民遺失或忘帶證件可申請電子臨時通行證，陸委會指是針對已持有台胞證的對象在遺失或毀損證件時的應急措施，目前看起來不會構成特別影響。

陸委會副主委兼發言人梁文傑在記者會上表示，過去一周新增在大陸失聯1人、被關押3人，包括早在湖北武漢被關押的台商父子。至於大陸宣布周四起提供台胞證、居住證「雙證關聯」核驗服務，大陸國台辦當晚宣稱陸方會嚴格保護領證台胞的個人資訊安全，又指申領居住證台灣民眾在台享有的權利義務不應受影響。梁文傑回應指，「雙證關聯」核驗服務是指對於同時持有台胞證、大陸居住證者，查核這兩張證件持有者是否同一人。

另有民眾質疑在大陸生活多年的資深藝人黃安持有大陸身份證，陸委會指相關檢舉案件於2016年查處完成，目前未見新事證。對於陸委會擬查處多名台灣藝人日前在大陸社交網轉發「台灣必歸」貼文，梁文傑表示正在處理，有結果會向外界報告。而大陸配偶「亞亞在台灣」因在網上鼓吹武統而被廢止在台依親居留許可，梁稱近來看到不少對於陸配等新住民的攻擊言論，不希望少數人行為標籤化多數人。