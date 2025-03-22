慢病共治計劃約650名醫生參與　增幅緩慢　有病人需跨區診症

「慢性疾病共同治理先導計劃」下周五(28日)開始，可提供血脂檢查，連同原有的糖尿病及高血壓檢查，將覆蓋「三高」各項指數，「計劃」的資助額、共付額及參加資格不變。基層醫療健康專員彭飛舟在電台節目表示，「三高」屬常見疾病，若不處理會演變成心血管及眼病變等疾病，市民可透過地區康健中心，配對家庭醫生進行篩查，參加者的共付額仍維持約150元。若市民被診斷出有高血脂，首年可享有最多4次資助診症，第二年起每年最多兩次，由於高血脂病情穩定性較高，認為減少第二年的資助診症次數，已經足夠控制病情。

計劃至今近650名醫生參與，數量增幅較緩慢，有市民致電節目，指自己家住天水圍，去年已參與計劃，但她選擇的醫生不設預約。診所給予計劃的診症名額有限，即使提早到診所排隊亦未必獲診症，其他醫生情況亦如是。

彭回應時指，目前參與計劃的家庭醫生，較多集中在九龍及港島，有病人需要跨區才能參加慢病共治。他亦承認醫生數目的確影響計劃安排，未必做到盡善盡美，當局會盡量向醫生反映病人的難處，希望醫生盡量調節。當局亦已改善電腦系統，便利醫生工作，但明白醫生可能有不同考慮，希望透過經驗分享，鼓勵更多人參與。